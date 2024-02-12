Merve Boluğur'dan 'Geyşa' itirafı! 36'lık oyuncu üçüncü evlilik için kolları sıvadı! "Bıraksan ayağını bile yıkarım..."

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ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YOLDA

Yapılan röportajda Merve Boluğur, evlilik konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci kez evlenmesine rağmen başarılı olamadığını belirten Boluğur "Evet, ikinci kez evlendim, ama maalesef başarılı olamadık. Üçüncü kez evlenmeyi düşünüyorum. Ayrıca çocuk istiyorum." dedi.