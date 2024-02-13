Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile göz alıcı güzelliğiyle tanınan manken Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girerek adeta masal gibi bir evlilik hikayesine başlangıç yaptılar. Her ikisi de kariyerlerinin zirvesinde olan bu iki ünlü isim, evlilikleri boyunca sık sık gündemde yer alarak magazin dünyasının dikkatini üzerlerine çekmeyi başardı. Sekiz yıl süren bu birliktelikten Kuzey ve Uzay isimli iki değerli oğullarını kucaklarına alan çift, mutlu aile tablolarıyla hayranlarının gönlünde taht kurdu.
Magazinin tanınan isimleri Çağla Şikel ve Emre Altuğ, 8 yıl süren evliliklerinden iki evlat sahibi oldu. Küçüklük fotoğraflarıyla bilinen çocukların son halleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlü çiftin çocukları...
Çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medya üzerinden paylaşan çift, özellikle Uzay ve Kuzey'in büyüme sürecini takipçileriyle paylaşarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.