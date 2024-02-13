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Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un çocukları koca adam oldu! Kuzey ve Uzay'ı görenler: "Babayı bırak anneyi bile geçmiş..."

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile göz alıcı güzelliğiyle tanınan manken Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girerek adeta masal gibi bir evlilik hikayesine başlangıç yaptılar. Her ikisi de kariyerlerinin zirvesinde olan bu iki ünlü isim, evlilikleri boyunca sık sık gündemde yer alarak magazin dünyasının dikkatini üzerlerine çekmeyi başardı. Sekiz yıl süren bu birliktelikten Kuzey ve Uzay isimli iki değerli oğullarını kucaklarına alan çift, mutlu aile tablolarıyla hayranlarının gönlünde taht kurdu.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:03 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:02
Çağla Şikel ve Emre Altuğ’un çocukları koca adam oldu! Kuzey ve Uzay’ı görenler: Babayı bırak anneyi bile geçmiş... 1

Magazinin tanınan isimleri Çağla Şikel ve Emre Altuğ, 8 yıl süren evliliklerinden iki evlat sahibi oldu. Küçüklük fotoğraflarıyla bilinen çocukların son halleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlü çiftin çocukları...

Çağla Şikel ve Emre Altuğ’un çocukları koca adam oldu! Kuzey ve Uzay’ı görenler: Babayı bırak anneyi bile geçmiş... 2

Çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medya üzerinden paylaşan çift, özellikle Uzay ve Kuzey'in büyüme sürecini takipçileriyle paylaşarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ’un çocukları koca adam oldu! Kuzey ve Uzay’ı görenler: Babayı bırak anneyi bile geçmiş... 3

Son olarak, Çağla Şikel'in paylaştığı bir gönderide, çocuklarının oldukça büyüdüğü ve özellikle Uzay'ın babasına benzerliği dikkat çekti.

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