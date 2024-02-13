Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un çocukları koca adam oldu! Kuzey ve Uzay'ı görenler: "Babayı bırak anneyi bile geçmiş..."

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile göz alıcı güzelliğiyle tanınan manken Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girerek adeta masal gibi bir evlilik hikayesine başlangıç yaptılar. Her ikisi de kariyerlerinin zirvesinde olan bu iki ünlü isim, evlilikleri boyunca sık sık gündemde yer alarak magazin dünyasının dikkatini üzerlerine çekmeyi başardı. Sekiz yıl süren bu birliktelikten Kuzey ve Uzay isimli iki değerli oğullarını kucaklarına alan çift, mutlu aile tablolarıyla hayranlarının gönlünde taht kurdu.