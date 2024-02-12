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11 yıllık eski aşıklar İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş gelişme! Sokak ortasında kavga etmişlerdi: Mahallemden defol git

13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den Ömer Kutluay ve İrem Kutluay adlarında iki evladı olan İbrahim Kutluay, geçen yıl bir dargın bir barışık 11 yıl ilişki yaşadığı Edvina Sponza ile sokak ortasında kavga ettiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Takip eden günlerde ise Sponza iddiaları doğrulamıştı. İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 16:10 Güncelleme 12 Şubat 2024, 16:22
11 yıllık eski aşıklar İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş gelişme! Sokak ortasında kavga etmişlerdi: Mahallemden defol git 1

2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın bu evlilikten İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adından iki evladı oldu.

11 yıllık eski aşıklar İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş gelişme! Sokak ortasında kavga etmişlerdi: Mahallemden defol git 2

13 yıllık evliliklerini 2018'te biten ikiliden Kutluay, Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

11 yıllık eski aşıklar İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş gelişme! Sokak ortasında kavga etmişlerdi: Mahallemden defol git 3

İkili geçen aylarda ise ağızları açık bırakan bir olayla gündeme geldi. Ayrılık kararı alan ikili, geçen Bebek'te karşılaştı.

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