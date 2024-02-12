11 yıllık eski aşıklar İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş gelişme! Sokak ortasında kavga etmişlerdi: Mahallemden defol git

13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den Ömer Kutluay ve İrem Kutluay adlarında iki evladı olan İbrahim Kutluay, geçen yıl bir dargın bir barışık 11 yıl ilişki yaşadığı Edvina Sponza ile sokak ortasında kavga ettiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Takip eden günlerde ise Sponza iddiaları doğrulamıştı. İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...