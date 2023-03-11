Merve Boluğur'dan deprem için yine skandal sözler: "Olacak olan oluyor ölecek olan ölüyor biz mi karar verdik sanki" Çok konuşulacak çok
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Üzerinden bir aydan fazla zaman geçen depremler sonrası tüm Türkiye hala yaralarını sarmaya çalışıyor, kaybettiklerinin yasını tutuyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Önceki gün bir mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boluğur deprem felaketi hakkında skandal ifadeler kullandı. Boluğur daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı. İşte haberin detayları...
Daha önce tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası "Ölecek olan ölüyor, işler durdu kardeş" ifadelerini kullanan Merve Boluğur yine deprem faciası sonrası akıllara zarar ifadeler kullandı.
Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar için geldiğini söylemişti. İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım ise tepki çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Boluğur, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" demiş ve eleştiri oklarının hedefine yerleşmişti.