Merve Boluğur'dan deprem için yine skandal sözler: "Olacak olan oluyor ölecek olan ölüyor biz mi karar verdik sanki" Çok konuşulacak çok

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Boluğur, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" demiş ve eleştiri oklarının hedefine yerleşmişti.