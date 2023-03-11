Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine mahkemelik oldu! Bu kez sebep 'Ömer'in dişi' Eski eşler arasında sular durulmuyor
Demet Şener'in 2002 yılında adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikodularına karışmış ve çift 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evlilik haberinden kısa bir süre sonra Demet Şener'in hamilelik haberi gelmiş ve ikili 2006 yılında ilk çocukları İrem'i kucaklarına almıştı. 2009'da ise oğulları Ömer'e kavuşan ünlü çift, 2018 yılında evliliklerini resmen sonlandırmıştı. Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ikili yine mahkemelik oldu. Bu kez sebep Ömer'in dişi.
11.03.2023 13:16 - Son Güncelleme: 11.03.2023 13:16
2015'te ara ara boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten Demet Şener, 2016 Ekim'inde çekişmeli boşanma davası açmıştı. Şener'in açtığı dava 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.
2018'te boşanan çiftin, yıllardır yüz yüze dahi gelmediği ve birbirleriyle tek kelime dahi etmediği biliniyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bunca zamandır sadece evdeki yardımcılar ve çocukları aracılığıyla iletişim kuruyor. Zaman zaman da anlaşmazlıklar yaşayan eski eşler, karşı karşıya kalıyor.