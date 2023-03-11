Demet Şener ile İbrahim Kutluay yine mahkemelik oldu! Bu kez sebep ’Ömer’in dişi’ Eski eşler arasında sular durulmuyor

2018'te boşanan çiftin, yıllardır yüz yüze dahi gelmediği ve birbirleriyle tek kelime dahi etmediği biliniyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bunca zamandır sadece evdeki yardımcılar ve çocukları aracılığıyla iletişim kuruyor. Zaman zaman da anlaşmazlıklar yaşayan eski eşler, karşı karşıya kalıyor.