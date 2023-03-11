2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı" Hülya Koçyiğit'in torunu...
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edile Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında dünyaevine girdi. Aynı yıl oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, geçen haftalarda da ikinci çocuklarına kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğum sonrası son halini Instagram'da yayınladı. Görenleri şaşkına çeviren paylaşıma ünlü ismin babası Ender Alkoçlar da kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali ve Ender Alkoçlar'ın yorumu...
11.03.2023 00:24 - Son Güncelleme: 11.03.2023 00:24
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile geçen yıl şubat ayında nikah masasına oturdu.
Geçen haftalarda ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.