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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı" Hülya Koçyiğit'in torunu...

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı" Hülya Koçyiğit'in torunu...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edile Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında dünyaevine girdi. Aynı yıl oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, geçen haftalarda da ikinci çocuklarına kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğum sonrası son halini Instagram'da yayınladı. Görenleri şaşkına çeviren paylaşıma ünlü ismin babası Ender Alkoçlar da kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali ve Ender Alkoçlar'ın yorumu...

takvim.com.tr
11.03.2023 00:24 - Son Güncelleme: 11.03.2023 00:24
2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile geçen yıl şubat ayında nikah masasına oturdu.

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2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Ünlü çift, aynı yıl oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Geçen haftalarda ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Sosyetik isim, Instagram'dan yeni doğum yapan annelere tavsiyelerde bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı olay oldu! Babadan yorum gecikmedi: “3 hafta önce doğum yapmadın mı Hülya Koçyiğit’in torunu...

Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sığdım. Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok bu halimi de çok seviyorum.

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