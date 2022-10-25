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Haberler Magazin Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! "Yüzündeki gebelik ışıltısı..."

Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! "Yüzündeki gebelik ışıltısı..."

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da DJ Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur, yaptıüı cesur dekolteli paylaşımla ortalığı salladı. Kendisiyle ilgili yüzünün güzelleştiğini iddia eden takipçileri ise acaba hamile mi sorusunu sormaktan kaçamadı. İşte Merve Boluğur'un o pozu...

takvim.com.tr
25.10.2022 14:36 - Son Güncelleme: 25.10.2022 14:36
Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı...

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'hamilelik' ile ilgili sorulara ise kaçamak cevaplar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı...

i. Dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur müzik piyasasında yer alacağını takipçilerine duyurdu.

Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı...

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur poza beğeniler ve yorumlar sular seller gibi yağdı. Sosyal medya üzerinden, "Bu ne güzelliktir", "Yüzünde gebelik ışıltısı var" gibi birçok yorum yer aldı.

Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı...

İşte 2022'deki hamilelikleriyle gündemde yer alan ünlüler...

SEDA BAKAN

Merve Boluğur muradına erdi! Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı...

SERAY SEVER

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