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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye'de iltifat etmişti: "Bacakların ne güzel"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye'de iltifat etmişti: "Bacakların ne güzel"

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise, O Ses Türkiye'de iltifat etmişti... ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Eren Vurdem'in sevgilisi de tanıdık çıktı. Özel yaşamıyla da merak konusu olan ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaşıp kalıyor. İşte O ses Türkiye'den tanıdığımız Eren Vurdem'in sevgilisi...

25.10.2022 14:47 - Son Güncelleme: 25.10.2022 14:48
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem’in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye’de iltifat etmişti: Bacakların ne güzel

"BACAKLARIN NE GÜZEL"

Hadise O Ses Türkiye'de iltifat etmişti... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kim çıktı!

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem’in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye’de iltifat etmişti: Bacakların ne güzel

Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Azamet' karakterine hayat veren Eren Vurdem'in sevgilisi sosyal medya gündeminde.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem’in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye’de iltifat etmişti: Bacakların ne güzel

34 yaşındaki Eren Vurdem, aslen Konyalı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ında eğitim alan yıldız, 2009 yılında yayınlanan Hesaplaşma dizisiyle ekran macerasına başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem’in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye’de iltifat etmişti: Bacakların ne güzel

Şefkat Tepe, Şubat, Arka Sokaklar, İnadına Aşk, Söz, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan Vurdem, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Azamet' karakterine hayat veriyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem’in sevgilisi bakın kim çıktı! Hadise O Ses Türkiye’de iltifat etmişti: Bacakların ne güzel

Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Eren Vurdem'in sevgilisi de tanıdık çıktı.

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