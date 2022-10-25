Survivor Yasin'in çırılçıplak pozları ifşa olmuştu... Yasin Obuz'dan 'yeni işiyle paraya para demiyor' yorumlarına olay cevap: "Yeni bir..."
Survivor Yasin'in çırılçıplak pozları ifşa olmuştu... Yasin Obuz'dan 'yeni işiyle paraya para demiyor' yorumlarına olay cevap geldi. 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz'un çırılçıplak pozları sosyal medyada ifşa olmuş ve günlerce konuşulmuştu. Herkesin ağzını açık bırakan Yasin, bir süredir gözlerden uzaktı. Yasin Obuz'un Beşiktaş'ta bir hamburgerci işlettiği ortaya çıktı. Ünlülerin akın ettiği mekanda Yasin'in paraya para demediği konuşulurken açıklama gecikmedi.
"YENİ BİR İSİM BULMAM LAZIM"
Survivor Yasin'in çırılçıplak pozları ifşa olmuştu... Yasin Obuz'dan 'yeni işiyle paraya para demiyor' yorumlarına olay cevap...
Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.
HAMBURGERCİ İŞLETİYOR
Ünlü olmadan evvel pilavcılık yapan Obuz, şimdilerde İstanbul'un lüks bir semtinde hamburgeci işletiyor. Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz'un büyük paralar kazandığı konuşuluyor.
Konuyla ilgili Yasin Obuz Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Obuz iddiaları yalanlarken, "Paraya yeni bir isim bulmam lazım" diyerek 'ti'ye aldı.
AGRESİF TAVIRLARIYLA GÜNDEMDEYDİ
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyordu. Ancak Yasin Obuz'un Survivor macerası bu kez çok uzun sürmedi.