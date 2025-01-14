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Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" çarkı sistem dışına itilen oyuncuların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurulu, bitip tükenmeyen şikayetler ve ihbarlar üzerine harekete geçip 21 menajerlik şirketiyle ilgili soruşturma başlattı.Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı getirdi. 5 milyon dolar karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ikilisi için de adliyeye çağırma kararı alındı. Soruşturmanın derinleştiği öğrenilirken, konuya ilişkin Demir'den de bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 07:13
Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Rekabet Kurumu'nun 'tekelleşme' ihbarlarının ardından menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlatması, sektördeki skandalları gün yüzüne çıkardı.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

VERGİ KARÇIMA, RÜŞVET...

Şirketlere ilişkin vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük gibi son derece ciddi suçlamalar olduğu öğrenildi. Çok sayıda mağdurun varlığı da ortaya çıktı. Buna rağmen sosyal medyada onlarca sahte hesap ise gerçekleri karartmak için devreye girdi. Sektördeki 'tekelleşme' Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in reklam aşkına indirgenerek magazinleştirilmeye çalışıldı.

Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barımın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?
Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım'ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Soruşturma başlatılan 21 ajans arasında Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim'in rolü ise perdelenmek istendi. Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik incelerken, ünlü isimlerin menajerine yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Savcılık, 5 milyon dolar karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ikilisini de adliyeye çağırma kararı aldı.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Tüm bu gelişmeler üzerine Mert Demir'den bir açıklama geldi.

Demir'in açıklamaları şu şekilde:
Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor. Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi... Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Demir'in açıklamalarından ilişkinin bitmediği anlaşıldı. Öte yandan savcısının Serenay ile Mert'e ne tür sorular soracağı da merak konusu oldu. Günaydın'dan Tuba Kalçık, bu soruya yanıt aradı.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK

Kalçık, "Muhtemelen "Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?" diye sorular soracak. Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi. " dedi.

Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Bu geniş kapsamlı soruşturma kapsamında menajerlik şirketiyle ilgili gizli bilgi ve belgeye sahip olanlar, mağdurlar ve iddia sahiplerinin bildiklerini de anlatmaları sağlanacak.