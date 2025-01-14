Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi... Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

Demir'in açıklamalarından ilişkinin bitmediği anlaşıldı. Öte yandan savcısının Serenay ile Mert'e ne tür sorular soracağı da merak konusu oldu. Günaydın'dan Tuba Kalçık, bu soruya yanıt aradı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK Kalçık, "Muhtemelen "Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?" diye sorular soracak. Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi. " dedi.