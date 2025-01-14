Rekabet Kurumu'nun 'tekelleşme' ihbarlarının ardından menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlatması, sektördeki skandalları gün yüzüne çıkardı.
VERGİ KARÇIMA, RÜŞVET...
Şirketlere ilişkin vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük gibi son derece ciddi suçlamalar olduğu öğrenildi. Çok sayıda mağdurun varlığı da ortaya çıktı. Buna rağmen sosyal medyada onlarca sahte hesap ise gerçekleri karartmak için devreye girdi. Sektördeki 'tekelleşme' Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in reklam aşkına indirgenerek magazinleştirilmeye çalışıldı.
Soruşturma başlatılan 21 ajans arasında Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim'in rolü ise perdelenmek istendi. Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik incelerken, ünlü isimlerin menajerine yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.
Savcılık, 5 milyon dolar karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ikilisini de adliyeye çağırma kararı aldı.
Tüm bu gelişmeler üzerine Mert Demir'den bir açıklama geldi.
Demir'in açıklamaları şu şekilde:
Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor. Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim.
Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi... Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.
Demir'in açıklamalarından ilişkinin bitmediği anlaşıldı. Öte yandan savcısının Serenay ile Mert'e ne tür sorular soracağı da merak konusu oldu. Günaydın'dan Tuba Kalçık, bu soruya yanıt aradı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK
Kalçık, "Muhtemelen "Bu ilişki karşılığında bir işadamından 5 milyon dolar aldığınız iddia ediliyor. Bu parayı nasıl aldınız? Banka kanalıyla mı, elden mi? Bu kazancın vergisini ödediniz mi? Bu parayı kazanç olarak gösterdiniz mi?" diye sorular soracak. Bu arada savcılığın soruşturma kapsamında sadece Ayşe Barım ya da Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftiyle yetinmeyeceği de öğrenildi. " dedi.
Bu geniş kapsamlı soruşturma kapsamında menajerlik şirketiyle ilgili gizli bilgi ve belgeye sahip olanlar, mağdurlar ve iddia sahiplerinin bildiklerini de anlatmaları sağlanacak.