Sinem Kobal “Fındıklarım” deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu , 2016 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal 'dan kızları Lalin ve Leyla ile yeni paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu, iki kardeşin birlikte çekilen karesini "Fındıklarım" notuyla yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Lalin ve Leyla'nın uzayan boyları dikkat çekti.

İmirzalıoğlu kardeşler için "Ne ara bu kadar büyüdüler" yorumu yapıldı.