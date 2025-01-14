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Sinem Kobal “Fındıklarım” deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, sosyal medya hesabında kızları Lalin ve Leyla ile yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, iki kardeşin birlikte çekilen karesini "Fındıklarım" notuyla yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Lalin ve Leyla'nın uzayan boyları dikkat çekti. İmirzalıoğlu kardeşler için "Ne ara bu kadar büyüdüler" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın kızları Lalin ve Leyla ile yaptığı o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:30
Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Ünlü çift, 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşarken 2022'de Leyla adını verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal'dan kızları Lalin ve Leyla ile yeni paylaşım geldi.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Ünlü oyuncu, iki kardeşin birlikte çekilen karesini "Fındıklarım" notuyla yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Lalin ve Leyla'nın uzayan boyları dikkat çekti.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

İmirzalıoğlu kardeşler için "Ne ara bu kadar büyüdüler" yorumu yapıldı.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

İşte Sinem Kobal'ın kızlarıyla yaptığı paylaşım...

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

BAKIN KİME BENZİYORLAR!

Paylaşımın ardından Lalin ve Leyla'nın kime benzediği de merak konusu oldu.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Sinem Kobal Lalin'in kendisine benzediğini söylerken İmirzalıoğlu, Leyla'nın doğumunun ardından "Bu sefer bebeğimiz bana benziyor. Leyla ismi ortak bir karardı" demişti.

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

İşte Lalin ve Leyla kardeşler...

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Lalin İmirzalıoğlu

Sinem Kobal Fındıklarım deyip Lalin ve Leyla’yı paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları ilgi odağı oldu! Biri sarışın biri esmer...

Leyla İmirzalıoğlu