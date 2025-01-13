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İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici geçirdiği kaza nedeniyle zor bir an yaşadı. Adana'da bulunduğu sırada talihsiz bir şekilde düşen Derici, kafasında travma meydana geldi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcının konseri iptal edildi.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 10:57 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 10:57
İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

İrem Derici şarkıları ve özel hayatıyla gündemdeki yerini korurken talihsiz bir kaza geçirdi. Adana'da bulunan Derici düşme sonucu kafa travması yaşadı.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şarkıcının önemli bir sağlık problemi yaşamadığı belirtildi.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Tomografi sonuçlarının temiz olduğu ancak kafa travması nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve şişlik yaşadığı aktarıldı.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Derici'nin hastanede müşahede altında kaldığı ve iyileşme sürecine girdiği ifade edildi.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Mersin Konseri İptal Edildi

İrem Derici'nin Mersin'deki konserinin iptal edildiği açıklandı.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Derici'nin tedavi sürecini tamamlamadan sahneye çıkmasının uygun olmayacağı belirtilerek hayranlarından anlayış beklediği vurgulandı.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Derici'nin Açıklaması: "Şükürler Olsun, Çok Daha Kötü Olabilirdi"

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"Sabaha karşı talihsiz bi' şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı.

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

İrem Derici kaza geçirdi! Kafa travması yaşayan ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?