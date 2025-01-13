Derici'nin Açıklaması: "Şükürler Olsun, Çok Daha Kötü Olabilirdi"

İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."