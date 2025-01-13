İrem Derici şarkıları ve özel hayatıyla gündemdeki yerini korurken talihsiz bir kaza geçirdi. Adana'da bulunan Derici düşme sonucu kafa travması yaşadı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şarkıcının önemli bir sağlık problemi yaşamadığı belirtildi.
Tomografi sonuçlarının temiz olduğu ancak kafa travması nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve şişlik yaşadığı aktarıldı.
Derici'nin hastanede müşahede altında kaldığı ve iyileşme sürecine girdiği ifade edildi.
Mersin Konseri İptal Edildi
İrem Derici'nin Mersin'deki konserinin iptal edildiği açıklandı.
Derici'nin tedavi sürecini tamamlamadan sahneye çıkmasının uygun olmayacağı belirtilerek hayranlarından anlayış beklediği vurgulandı.
Derici'nin Açıklaması: "Şükürler Olsun, Çok Daha Kötü Olabilirdi"
Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Derici, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:
"Sabaha karşı talihsiz bi' şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı.
İstanbul'a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."
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