Meriç Erkan’ın canlı yayında zor anları ’kadınlarla...’ Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan bambaşka biri olmuştu!

ESKİ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMİYOR

Eski halini yansıtan görüntüleri izlemediğini belirten Erkan, "Rabbime verdiğim bir söz var. Ben bir daha bu günahlarımı, senin hoşlanmayacağın şeyleri yapmayacağım dedim. Bu şekilde Nasuh tövbemi yaptım. Bir günahına tövbe edip onu bir daha yapmayan hiç onu işlememiş gibidir. Şu an hayırsız gözüken görüntüler hayıra dönmüş durumda. Ben o dönemler ekranda olmasaydım bu dönüş böyle ekrana yansımayacaktı" dedi.