Meriç Erkan'ın canlı yayında zor anları 'kadınlarla...' Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan bambaşka biri olmuştu!
Tüm Türkiye onu Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan olarak tanıdı... Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan Meriç Erkan değişimiyle gündeme gelmişti. Önceki gün Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu olan Meriç Erkan canlı yayında merak edilenlere yanıt verdi.
Bir döneme damga vuran evlilik programları sayesinde şöhreti yakalayan isimlerden biri olan Meriç Erkan, şimdilerde farklı bir yönüyle adından söz ettiriyor. Hayatıyla ilgili radikal bir karar alarak dine yönelen Erkan, Beyaz TV ekranlarında Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
ESKİ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMİYOR
Eski halini yansıtan görüntüleri izlemediğini belirten Erkan, "Rabbime verdiğim bir söz var. Ben bir daha bu günahlarımı, senin hoşlanmayacağın şeyleri yapmayacağım dedim. Bu şekilde Nasuh tövbemi yaptım. Bir günahına tövbe edip onu bir daha yapmayan hiç onu işlememiş gibidir. Şu an hayırsız gözüken görüntüler hayıra dönmüş durumda. Ben o dönemler ekranda olmasaydım bu dönüş böyle ekrana yansımayacaktı" dedi.
"BAYANLARLA BİR ARAYA GELMİYORUM"
Programa katılma hikayesini de anlatan Erkan, "Beni aradıklarında söyledim ben bayanlarla bir araya gelmiyorum. Sizi tenzih ediyorum. Benim İslamiyet'in kuralları açısından bayanlarla yan yana gelmem sakıncalı olur dedim. Arayan kişi de dedi ki 'Sadece bayanlarla bir arada değilsiniz. Stüdyo kalabalık yalnız olmayacaksınız' deyince ikna oldum" şeklinde konuştu
"SİZ BENİM BACIMSINIZ"
Bircan Bali ve Seren Serengil, bu sözler karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayınca Meriç Erkan, "Siz benim bacımsınız" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
NELER OLMUŞTU?
Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı.