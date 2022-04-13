RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay'dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2016 yılında evlenen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, geçtiğimiz günlerde boşamıştı. İkiliden henüz ayrılığa dair net bir açıklama gelmese de, geçtiğimiz aylarda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınlar olan samimi görüntüleri ayrılık nedeni olarak gösterilmiş, akıllara 'Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı?' sorularını getirmişti. Boşanması sonrası Ece Binay ilk kez konuştu. Binay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

13.04.2022 09:14 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:14
Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

6 yıldır avukat Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'ün geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı.

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Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Bu görüntüler o dönem 'aldatma' iddialarını gündeme getirmiş ancak bugüne kadar çift sessizliğini korumuştu.

Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Görüntüler hakkında hiçbir açıklama yapmayan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, evliliklerini tek celsede bitirdi.

Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Beykoz Adliyesi'ne gelen çift, 6 yıllık evliliğini 15 dakikada bitirdi.

Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

ECE BİNAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Uzun süredir kızı Lavin ile yurt dışında yaşadığı için evliliğinden krizler yaşadığı iddia edilen Ece Binay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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