Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay boşandı Ece Binay ilk kez konuştu! Aldattığı görüntüler ifşa olunca 6 yıllık evlilik 15 dakikada bitti
Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay'dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2016 yılında evlenen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, geçtiğimiz günlerde boşamıştı. İkiliden henüz ayrılığa dair net bir açıklama gelmese de, geçtiğimiz aylarda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınlar olan samimi görüntüleri ayrılık nedeni olarak gösterilmiş, akıllara 'Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı?' sorularını getirmişti. Boşanması sonrası Ece Binay ilk kez konuştu. Binay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
13.04.2022 09:14 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:14
6 yıldır avukat Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'ün geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı.
ECE BİNAY'DAN İLK AÇIKLAMA
Uzun süredir kızı Lavin ile yurt dışında yaşadığı için evliliğinden krizler yaşadığı iddia edilen Ece Binay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.