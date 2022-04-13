Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner ile Şükran Ovalı bu görüntüyle şoke etti! Herkes kardeş mi değil mi merak ederken...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle gönüllere taht kuran Gözde Seda Altuner, oyunculuğuyla takdir topluyor. Uzun yıllardır sürdürdüğü oyunculuk kariyerindeki parlamayı Sadakatsiz ile yaşayan Gözde Seda Altuner'in, Şükran Ovalı'nın paylaştığı fotoğraftaki hali herkesi şaşırttı. Kardeş olup olmadıkları merak edilen ikilinin fotoğrafı beğeni topladı.
13.04.2022 11:09 - Son Güncelleme: 13.04.2022 11:09
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle beğeni toplayan Gözde Seda Altuner ve Şükran Ovalı'nın çok yakın arkadaş olduğu biliniyor.
Uzun yıllardır dost olan ikiliden Şükran Ovalı, Gözde Seda Altuner ile olan eski bir fotoğrafını yayınladı.