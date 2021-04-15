Menajerimi Ara'nın Beren’i Yaprak Medine'den büyük itiraf! "Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!"
Menajerimi Ara'nın Beren'i Yaprak Medine'den büyük itiraf! Canlandırdığı Beren karakteri ile MenajerimiAra dizisinin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Yaprak Medine, Bi'Başka YouTube kanalında Melisa Berkalp'in konuğu oldu. Güzel oyuncu Yaprak Medine özel hayatına ve kariyerine dair hiç bilinmeyen gerçekleri açıkladı.
Oyunculuk kariyerine modellik yaparak başlayan ve yer aldığı reklam filmlerinin ardından Menajerimi Ara dizisi ile seyircinin beğenisini toplayan 24 yaşındaki genç oyuncu dizideki ilk sahnesinde neler yaşadığını, "İlk sahnem için Deniz Can Aktaş'tan özür dilerim! Hala da özür diliyorum ve bunu ona da sürekli söylerim çünkü ilk dizimde ilk sahnem Deniz Can ileydi, ikinci bölümde dans ediyorduk onunla. O sahnede aslında heyecanlı değildim ama sete de adapta değilim. Anlamadığım bir yerin içinde olduğum için sahnede sürekli "Ne yapıyoruz şimdi? Neyi çekiyoruz?" şeklindeydim ve Deniz Can bana, fısıldıyor olsan da sesin mikrofondan duyuluyor dedi. Bu benim için hayatım boyunca sürekli hatırlayacağım çok komik bir anıydı." sözleriyle anlattı.
Yaprak Medine, Karya Çandar ile olan ilişkisine dair samimi itiraflarda da bulundu. Ünlü sosyal medya fenomeni Karya Çandar ile aşklarının nasıl başladığını bütün ayrıntılarıyla anlatan Yaprak Medine, " Ben date insanı değilim. Karya da ben de böyle duyguları normalde çok hissetmediğimiz için bulmuşken neyi uzatacağız ki diyerek birbirimizi ilişki içinde tanımaya karar verdik ve bir hafta içerisinde çıkmaya başladık" ifadelerini kullandı.
İşte Yaprak Medine röportajının tüm detayları...
Bu sıralar neler ile uğraşıyorsun nasıl gidiyor?
Genel olarak hazırlık yapıyorum aslında. Sanırım mesleğim gereği sürekli bir hazırlık aşamasındayım. Mesleğin getirisinden dolayı kendini sürekli bir şeylere hazırlamak zorundasın. Bunu dışında kitap okuyorum ve PlayStation oynuyorum. Araba yarışı oynamayı çok seviyorum!
Ne oynuyorsun?
Blur ve Need For Speed oynuyorum. NFS'yi bitirdim hatta! Ben bir gamerım, oyun oynamayı çok seviyorum.
Ne kadardır oynuyorsun?
Sürekli değil ama boş vakit bulduğumda ya da zihnimi boşaltmak istediğim zamanlarda kafa dağıtmak için oynuyorum.
Küçüklüğünden beri gelen bir alışkanlık mı?
Evet!
Hangi oyunla başladın peki gamer hayatına? Ben Süper Mario ile başladım mesela.
O kadar geçmişe gidiyoruz o zaman değil mi? Atarim vardı benim, tetris vardı, bir de kuş vurma oyunu vardı. Hatta atari almak istiyorum ara ara çocukluğuma dönmek için. Genel olarak oyun oynamayı seviyorum ben çok. Telefondan da oynuyorum rahatlatıyor beni. Bir de ben çok kaptırıyorum kendimi oyun oynarken.
"ARKADAŞLARIMA BİLE POZ VEREMİYORDUM"
Lise hayatın nasıldı?
Çok hoş değildi lise hayatım. Hemşirelik okuduğum için okula çok adapte olamadım.
Hemşirelik okumak senin tercihin değil miydi? Ailen mi yönlendirdi?
Evet, ailem beni Türkiye'de yaşayan bir kadınsın ve lise bittiğinde elinde bir meslek olması senin için daha iyi olur diyerek Sağlık Meslek Lisesine yönlendirdi. İyi ki de böyle yapmışlar ama o dört sene benim için kabus gibiydi! Liseyi bitirdikten sonra direkt çalışmaya başladım ve onun verdiği güç ile özgüven gerçekten çok farklı duygular. O dönem okulumun evimden uzak olması da beni çok zorluyordu ve istemediğin bir bölümü okurken dört yılını oraya vermek gerçekten çok yıpratıcıydı. Çok incindim ben!
Hemşirelik dışında yapmaya vakit ayırabildiğin hobilerin var mıydı? Mesleğe modellik yaparak başlamışsın, o süreç nasıl gelişti içinde bulunduğun yoğunluk zamanında?
Modelliğe başlamam liseden sonra oldu. Hemşirelik yaptım sonra üniversitede diyaliz okumaya başladım ve hala kendimle savaş halindeydim sağlık sektöründe olmak istemiyorum ama yapmak zorundayım diye. Artık en sonunda yeter dedim ve üniversiteyi bıraktım. Üç sene kadar hemşirelik yaptım ve bu arada her şeyi yapabiliyorum mesleğe dair onu da söyleyeyim çünkü çok soruluyor. Hep kendime bir şeyler katmak istedim o süreçte kendi isteklerim dahilinde ama hiç vaktim olmuyordu. Sonra bir gün bana instagram'da bir butikten mesaj geldi ve çok aktif kullanmıyordum o dönem sosyal medyayı. Modellik için benimle çekim yapmak istediklerini söylediler ama çok profesyonel anlamda değildi, telefon ile falan çekim yapılıp onların instagram hesaplarında paylaşılıyordu. Bunun öncesinde ben arkadaşlarıma bile poz veremiyorum nasıl modellik yapacağım, kameraya da alışık değilim diye düşünüp duruyordum ve utanıyordum. Sonrasında ne kaybederim diyerek çekime gittim ve çok güzel geçti. Bu deneyimin ardından bana Vakkorama'dan teklif geldi ve çekim gerçekleştirdik. Buradan sonra her şey daha da çok hızlandı ve bir sürü tanınmış dergiyle çekim yaptım. Mesela diziye başlamadan önce de çok heyecanlanmıştım ve tarih netleştiğinde beynime kan sıçramıştı. Oyuncu koçum da bana kaç yaşına gelirsen gel, istediğin kadar tecrüben olsun, yeni bir işe başladığında o heyecanın hep olacak ve zaten seni işine bağlayan da o heyecanın olacak demişti. Bu konuşma benim kafamı gerçekten açmıştı ve çok iyi geldi.