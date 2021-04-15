Menajerimi Ara'nın Beren’i Yaprak Medine'den büyük itiraf! "Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!"

Bu sıralar neler ile uğraşıyorsun nasıl gidiyor?

Genel olarak hazırlık yapıyorum aslında. Sanırım mesleğim gereği sürekli bir hazırlık aşamasındayım. Mesleğin getirisinden dolayı kendini sürekli bir şeylere hazırlamak zorundasın. Bunu dışında kitap okuyorum ve PlayStation oynuyorum. Araba yarışı oynamayı çok seviyorum!

Ne oynuyorsun?

Blur ve Need For Speed oynuyorum. NFS'yi bitirdim hatta! Ben bir gamerım, oyun oynamayı çok seviyorum.

Ne kadardır oynuyorsun?

Sürekli değil ama boş vakit bulduğumda ya da zihnimi boşaltmak istediğim zamanlarda kafa dağıtmak için oynuyorum.

Küçüklüğünden beri gelen bir alışkanlık mı?

Evet!

Hangi oyunla başladın peki gamer hayatına? Ben Süper Mario ile başladım mesela.

O kadar geçmişe gidiyoruz o zaman değil mi? Atarim vardı benim, tetris vardı, bir de kuş vurma oyunu vardı. Hatta atari almak istiyorum ara ara çocukluğuma dönmek için. Genel olarak oyun oynamayı seviyorum ben çok. Telefondan da oynuyorum rahatlatıyor beni. Bir de ben çok kaptırıyorum kendimi oyun oynarken.