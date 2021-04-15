RAMAZAN İMSAKİYE
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Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

Show TV dizisi ekranlara veda etmek için dakika sayıyor. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili final kararı aldı. BKM tarafından Show TV için çekilen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi hakkında karar verildi. Show TV'den duyurulan son habere göre dizinin bu hafta final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Dizi bu hafta cuma günü ekranlardaki macerasını tamamlıyor. Yayıncı kuruluş Show TV'den gelen son haberler Ramo'nun sıkı takipçilerini üzdü.

15.04.2021 19:52 - Son Güncelleme: 15.04.2021 19:52
Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

Show TV'de ekranlarında izleyicisini ağırlayan Ramo'dan veda haberi geldi. Dizi hakkında sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme yaşandı. İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi hakkında yapılan son açıklama izleyicilerini şaşırttı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizi bu hafta cuma günü yayınlanan bölümüyle final yapacak. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan bu haber dizinin sıkı takipçilerini isyan ettirdi. Ramo böylece bayram öncesi ekranlara veda etmiş olacak. Şimdi izleyiciler final bölümüne günler kala yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

FİNAL YAPIYOR

Show TV'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ramo dizisi bu hafta cuma günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak.

Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

Böylece dizi ekranlardaki macerasını sonlandıracak.

Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi.

Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

BAŞROL OYUNCUSUNDAN FİNAL MESAJI

Dizinin başrolleri Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yan yana bir fotoğraf paylaştı. Ramo'ya hayat veren Murat Yıldırım paylaşımın altına "Son gün... Oyunculuğunla her seferinde Ramo'yu izlemesini daha keyifli hale getirdiğin için teşekkürler Esra Bilgiç." notunu ekledi.