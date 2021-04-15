Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...

Show TV dizisi ekranlara veda etmek için dakika sayıyor. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili final kararı aldı. BKM tarafından Show TV için çekilen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi hakkında karar verildi. Show TV'den duyurulan son habere göre dizinin bu hafta final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Dizi bu hafta cuma günü ekranlardaki macerasını tamamlıyor. Yayıncı kuruluş Show TV'den gelen son haberler Ramo'nun sıkı takipçilerini üzdü.

15.04.2021 19:52 - Son Güncelleme: 15.04.2021 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





