Başrol oyuncusundan final mesajı! Show TV dizisi apar topar veda ediyor! Artık son 23 saat...
Show TV dizisi ekranlara veda etmek için dakika sayıyor. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili final kararı aldı. BKM tarafından Show TV için çekilen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi hakkında karar verildi. Show TV'den duyurulan son habere göre dizinin bu hafta final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Dizi bu hafta cuma günü ekranlardaki macerasını tamamlıyor. Yayıncı kuruluş Show TV'den gelen son haberler Ramo'nun sıkı takipçilerini üzdü.
Show TV'de ekranlarında izleyicisini ağırlayan Ramo'dan veda haberi geldi. Dizi hakkında sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme yaşandı. İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi hakkında yapılan son açıklama izleyicilerini şaşırttı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizi bu hafta cuma günü yayınlanan bölümüyle final yapacak. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan bu haber dizinin sıkı takipçilerini isyan ettirdi. Ramo böylece bayram öncesi ekranlara veda etmiş olacak. Şimdi izleyiciler final bölümüne günler kala yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.
BAŞROL OYUNCUSUNDAN FİNAL MESAJI
Dizinin başrolleri Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yan yana bir fotoğraf paylaştı. Ramo'ya hayat veren Murat Yıldırım paylaşımın altına "Son gün... Oyunculuğunla her seferinde Ramo'yu izlemesini daha keyifli hale getirdiğin için teşekkürler Esra Bilgiç." notunu ekledi.