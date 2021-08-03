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Sosyal medyada "HelpTurkey" diye algı peşinde koşan Türkiye güzeli Şevval Şahin'in aslında partide eğlendiği ortaya çıktı

Sosyal medyada "HelpTurkey" diye algı peşinde koşan Türkiye güzeli Şevval Şahin'in aslında partide eğlendiği ortaya çıktı
03.08.2021 10:13
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Türkiye bir yandan yediden yetmişe orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da yalan ve algı operasyonlarıyla mücadele ediyor. Son olarak sosyal medyada devletimizi küçük düşürme amaçlı organize bir şekilde başlatılan "help turkey" kampanyası; yardım çağrısından ziyade Türkiye'yi karalama kampanyasına dönüştü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması samimiyetsizliğin en güzel örneği oldu.


Türkiye günlerdir küle dönen ormanların acısını çekiyor. Yangınla mücadele dört bir koldan sürerken, bazı paylaşımlar büyük tepki görebiliyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin de eğlencesi ile topa tutulan kişiler arasında yerini aldı.


ÖNCE EĞLENCE SONRA SÖZDE YARDIM TALEBİ
Arkadaşları ile Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenen Türkiye güzeli için tepki mesajları yağdı.


Önceki gün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Şahin'in dün ise sosyal medya hesabından "Please Help Turkey" paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.




BU İLK FİYASKO DEĞİL!
Türkiye 2018 güzellik yarışması birincisi Şevval Şahin, bir programda, ''Atatürk herhangi bir sözünü biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Fahrettin Koca kimdir?' sorularına cevap veremeyince programı terk etmişti.


Sosyal medyada tepki çeken ve çok sayıda eleştiri alan Şahin, programı dava edeceğini söylemişti.

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