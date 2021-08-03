Emre Kınay orman yangınlarına videolu paylaşım! Hükümeti suçlayıp millete "koyun" dedi

Son 1 haftadır orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, bir yandan da ülkesini dünyaya aciz göstermeye çalışanlar ve yangını fırsat bilip siyasi operasyon çekmeye çalışanlarla mücadele ediyor. Sanat camiasında bazı isimler millete hakaret edecek, "koyun" diyecek kadar ileri gitti. Bazı sözde sanatçıların yurt dışına ağlayıp" hükümetimiz yetersiz lütfen yardım edin" diye sosyal medyada duyar kasarken aslında partide eğlendiği ortaya çıktı. Bazı sanatçılar ise "Devletimiz güçlüdür, kimseye ihtiyacımız yok, bir yardım ihtiyacı olursa da diplomatik yollardan halledilir" diyerek sağ duyulu olmayı seçti.