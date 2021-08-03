Haberler Haber Videoları Emre Kınay orman yangınlarına videolu paylaşım! Hükümeti suçlayıp millete "koyun" dedi

Emre Kınay orman yangınlarına videolu paylaşım! Hükümeti suçlayıp millete "koyun" dedi

Emre Kınay orman yangınlarına videolu paylaşım! Hükümeti suçlayıp millete "koyun" dedi
03.08.2021 11:42
Ana Sayfa 00:17
Songül Karlı'dan gece yarısı...
Ana Sayfa 05:49
Bodrum'da yangının sitelere...
Ana Sayfa 02:35
Muğla Çökertme'de yangın!...
Ana Sayfa 00:17
Muğla'da Kızılçam ormanları...
Ana Sayfa 02:35
Yürekler paramparça
Ana Sayfa 00:49
Fatih’te rehine krizi!
Ana Sayfa 00:26
Yılmaz Erdoğan’ın kızı...
Ana Sayfa 01:51
Emeklilikte yüksek aylık...
Ana Sayfa 03:03
‘’HelpTurkey’’ kampanyasıyla...
Ana Sayfa 02:00
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:50
Seydikemer'de yangın yeniden...
Ana Sayfa 02:09
Başkan Erdoğan evi yanan...

Son 1 haftadır orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, bir yandan da ülkesini dünyaya aciz göstermeye çalışanlar ve yangını fırsat bilip siyasi operasyon çekmeye çalışanlarla mücadele ediyor. Sanat camiasında bazı isimler millete hakaret edecek, "koyun" diyecek kadar ileri gitti. Bazı sözde sanatçıların yurt dışına ağlayıp" hükümetimiz yetersiz lütfen yardım edin" diye sosyal medyada duyar kasarken aslında partide eğlendiği ortaya çıktı. Bazı sanatçılar ise "Devletimiz güçlüdür, kimseye ihtiyacımız yok, bir yardım ihtiyacı olursa da diplomatik yollardan halledilir" diyerek sağ duyulu olmayı seçti.


koyun" diyen de var "Devletimiz büyüktür" diyen de...

Haber Videoları