Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın bikinili pozları yaktı geçti 'hep sen kazanıyorsun Sergen hocam'
Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, Alaçatı sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çekti. Süper Lig'de Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, bir süredir Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor. Şu sıralar yaz tatilinde olan 22 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Karibskaya son olarak bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.
03.08.2021 12:13
- Son Güncelleme: 03.08.2021 12:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya, tatilden paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Güzel modelin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Sergen Yalçın'a seslenen bazı takipçiler ise, "Hocam kazanan hep sizsiniz" şeklinde yorum yaptı.
Çifte kupanın ardından aşk hayatında da yüzü gülen Sergen Yalçın, genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı.
Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunun mimarı olan eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, şimdilerde çifte mutluluk yaşıyor.