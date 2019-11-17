Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran paylaşım! 80 yaşındaki eşi Patrick'e sordu, aldığı cevaptan çok tavrı dikkat çekti
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile boşanma kararı aldığı yönündeki iddialara yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Hayat Devam ediyor dizisi ile tanınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick isimli adamın evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Her gün yeni bir itiraf ile adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun eşinden boşanacağı bilgisi herkesi şaşırtırken, Instagram'dan yayınladığı video kafaları bir kez daha karıştırdı! Meltem Miraloğlu kimdir?
80 yaşındaki ABD'li Patrick ile evlenen 32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Miraloğlu'nun son paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlenince magazin gündemini sallamıştı. Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilen Miraloğlu, kısa süre önce boşanma kararı aldığı iddialarıyla yine adından söz ettirmişti.
"BENİ SEVİYOR MUSUN?"
Bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Meltem Miraloğlu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" diye sordu. Patrick'in ise "Kesinlikle" yanıtını verdiği görüldü. Miraloğlu'nun bu paylaşımıyla boşanma iddialarını yalanladığı öne sürüldü.
Meltem Miraloğlu'nun videoda yüzündeki mutsuz tavır dikkatlerden kaçmadı.
POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKACAK DENMİŞTİ
Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; yakın çevresine 'çaresiz kaldım' diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı. Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak.