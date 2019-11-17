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Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla katıldı. Bilgin ve Di Blasio'nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada'da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018'de sona ermişti. Alfred Di Basio'nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor. Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio kimdir? İşte Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni sevgilisi...

17.11.2019 11:38 - Son Güncelleme: 17.11.2019 11:49
Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

BELÇİM BİLGİN'İN YENİ SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Yılmaz Erdoğan ile 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene sonlandıran 36 yaşındaki Belçim Bilgin, yeni sevgilisi ile Los Angeles'ta ortaya çıktı.

Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

Belçim Bilgin, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla katıldı. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada'da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018'de sona ermişti. Alfred Di Basio'nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor. İşte Belçim Bilginîn sevgilisi ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEVGİLİSİ BİGE ÖNAL

Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

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