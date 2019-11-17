Belçim Bilgin sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi! İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı!

Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla katıldı. Bilgin ve Di Blasio'nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada'da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018'de sona ermişti. Alfred Di Basio'nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor. Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio kimdir? İşte Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni sevgilisi...

17.11.2019 11:38 - Son Güncelleme: 17.11.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





