GaleriMagazin

Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı

Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi isimlerin rol aldığı 1976 yapımı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, ardından ortalardan kayboldu. Yeşilçam kariyeri boyunca sadece iki filmde rol aldı ve bambaşka bir yolda ilerlerdi. Şimdilerde son halini görenler ve işini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının inanılmaz değişimleri.

16.11.2019 16:51 - Son Güncelleme: 16.11.2019 16:59
Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalarımıza kazınan Gölgen Bengü'nün, şimdiki halini gören ve yaptığı mesleği duyan şoke oluyor.

Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı

YEŞİLÇAM YILDIZLARININ DEĞİŞİMLERİ

Özellikle Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in son hali şaşırtıyor. Aydan Şener zamanı dondurmuş gibi.

Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı

Aydan Şener

Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı
Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı!
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı!