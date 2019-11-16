Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı! Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi şaşırttı

Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi isimlerin rol aldığı 1976 yapımı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, ardından ortalardan kayboldu. Yeşilçam kariyeri boyunca sadece iki filmde rol aldı ve bambaşka bir yolda ilerlerdi. Şimdilerde son halini görenler ve işini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının inanılmaz değişimleri.

16.11.2019 16:51 - Son Güncelleme: 16.11.2019 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





