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Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde yaşamını sürdürüyor. Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. İşte Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşi Patrick Grady itirafı ve kaldığı ev!

27.03.2020 12:45 - Son Güncelleme: 27.03.2020 13:48
Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

'İLİŞKİMİZ BABA-KIZ GİBİ'
"Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi."

Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

ABD'de Meltem Miraloğlu Grady olarak kendisini tanıtan oyuncu, ekledi: Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım.

Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

MELTEM MİRALOĞLU'NUN KALDIĞI EV!

81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bu evde kalıyor.

Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesiydi. Onur Akay geçtiğimiz günlerde Meltem Miraloğlu ve evliliği hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu.

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