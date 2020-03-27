Haberler Galeri Magazin Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev

Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde yaşamını sürdürüyor. Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. İşte Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşi Patrick Grady itirafı ve kaldığı ev!

27.03.2020 12:45 - Son Güncelleme: 27.03.2020 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





