Meltem Miraloğlu'dan 80 yaşındaki eşi Patrick Grady hakkında şok itiraf! İşte Meltem Miraloğlu'nun kaldığı ev
Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde yaşamını sürdürüyor. Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. İşte Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşi Patrick Grady itirafı ve kaldığı ev!
Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.