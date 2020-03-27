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Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

Kim Kardashian paylaşımıyla sosyal medyayı karıştırdı. Serveti, fiziği derken şimdi de Ermeni pizzası... Eşi ve çocuklarıyla corona virüs nedeniyle evinde vakit geçiren Kardashian, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Kim Kardashian, lahmacuna 'Ermeni pizzası' deyince ortalık karıştı. Kim Kardashian'ın tepki çeken paylaşımına Demet Akalın ve Ebru Polat da sessiz kalmadı... İşte Demet Akalın ve Ebru Polat:'ın, Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' dediği lahmacuna yorumu...

27.03.2020 12:05 - Son Güncelleme: 27.03.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





