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Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

Kim Kardashian paylaşımıyla sosyal medyayı karıştırdı. Serveti, fiziği derken şimdi de Ermeni pizzası... Eşi ve çocuklarıyla corona virüs nedeniyle evinde vakit geçiren Kardashian, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Kim Kardashian, lahmacuna 'Ermeni pizzası' deyince ortalık karıştı. Kim Kardashian'ın tepki çeken paylaşımına Demet Akalın ve Ebru Polat da sessiz kalmadı... İşte Demet Akalın ve Ebru Polat:'ın, Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' dediği lahmacuna yorumu...

27.03.2020 12:05 - Son Güncelleme: 27.03.2020 12:07
Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

39 yaşındaki Kim Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtınca, Demet Akalın ve Ebru Polat sessiz kalmadı!

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Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

Corona virüsü sebebiyle eşi ve çocuklarıyla ev karantinasında olan Kim Kardashian öyle bir paylaşım yaptı ki Türk takipçilerinden tepki yağdı. Dün akşam evine lahmacun siparişi veren Kim Kardashian, takipçilerine lahmacunu 'Ermeni pizzası' diye tanıtınca sosyal medya karıştı. Kardashian'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden tepki geldi.

Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden tepki yağdı.

Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

"LAHMACUN CANIM O!"

Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaparken Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde

Şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil" diyerek tepki gösterdi.

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