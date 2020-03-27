Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi ortalık karıştı! Demet Akalın ve Ebru Polat olay yerinde
Kim Kardashian paylaşımıyla sosyal medyayı karıştırdı. Serveti, fiziği derken şimdi de Ermeni pizzası... Eşi ve çocuklarıyla corona virüs nedeniyle evinde vakit geçiren Kardashian, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Kim Kardashian, lahmacuna 'Ermeni pizzası' deyince ortalık karıştı. Kim Kardashian'ın tepki çeken paylaşımına Demet Akalın ve Ebru Polat da sessiz kalmadı... İşte Demet Akalın ve Ebru Polat:'ın, Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' dediği lahmacuna yorumu...
Corona virüsü sebebiyle eşi ve çocuklarıyla ev karantinasında olan Kim Kardashian öyle bir paylaşım yaptı ki Türk takipçilerinden tepki yağdı. Dün akşam evine lahmacun siparişi veren Kim Kardashian, takipçilerine lahmacunu 'Ermeni pizzası' diye tanıtınca sosyal medya karıştı. Kardashian'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden tepki geldi.