Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia: Evden kovuldu, perişan halde...

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun perişan halde olduğunu iddia eden ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın açıklamaları şoke etti. Miraloğlu verdiği bir röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.

16.02.2021 17:23 - Son Güncelleme: 16.02.2021 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





