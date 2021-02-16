Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia: Evden kovuldu, perişan halde...
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun perişan halde olduğunu iddia eden ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın açıklamaları şoke etti. Miraloğlu verdiği bir röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.
İddiaya göre Meltem Miraloğlu zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Akay, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (şu anda 82 yaşında) isimli ABD'li zengin bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu'nun, eşi tarafından evden atıldığı ve ünlü oyuncudan haber alınamadığı öne sürdü. Türkiye'deki ailesinin de haber alamadığı Meltem Miraloğlu, iddialara göre bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülmüş.
Evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya aılan Miraloğlu, The Clinton Herald gazetesine verdiği röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.