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Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia: Evden kovuldu, perişan halde...

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun perişan halde olduğunu iddia eden ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın açıklamaları şoke etti. Miraloğlu verdiği bir röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.

16.02.2021 17:23 - Son Güncelleme: 16.02.2021 17:40
Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia! Evden kovuldu, perişan halde...

BOMBA İDDİA!

Amerika'ya yerleşen ve orada kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmesiyle gündeme gelen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve perişan olduğu iddia edildi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddia Onur Akay'dan geldi.

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Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia! Evden kovuldu, perişan halde...

İddiaya göre Meltem Miraloğlu zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Akay, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (şu anda 82 yaşında) isimli ABD'li zengin bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu'nun, eşi tarafından evden atıldığı ve ünlü oyuncudan haber alınamadığı öne sürdü. Türkiye'deki ailesinin de haber alamadığı Meltem Miraloğlu, iddialara göre bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülmüş.

Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia! Evden kovuldu, perişan halde...

"AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAK TEK DİLEĞİM"

Miraloğlu geçtiğimiz yıl "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zülmünden ve de tecavüzünden korusun)" demişti.

Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia! Evden kovuldu, perişan halde...

Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisini çekmiş ve The Clinton Herald gazetesi, oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti.

Meltem Miraloğlu ve 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick hakkında bomba iddia! Evden kovuldu, perişan halde...

Evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya aılan Miraloğlu, The Clinton Herald gazetesine verdiği röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.