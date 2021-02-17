Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan zehir zemberek sözler 'Allah'a havale ediyorum! Instagram'dan silmişti
Tuğba Altıntop magazin gündeminden düşmüyor. Rafet El Roman'ın eski eşi aynı zamanda iki kız çocuğunun da annesi olan Tuğba Altıntop, iki çocuğunun babası Rafet El Roman'ı Instagram hesabından takipten çıkma sebebini açıkladı. Kızları Su ve Şevval'in babası, Rafet El Roman'ı takipten çıkarması ile ilgili konuşan Tuğba Altıntop aynı zamanda akıllara zarar değişimiyle de çok konuşuluyor.
17.02.2021 10:23
- Son Güncelleme: 17.02.2021 11:08
Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, iki çocuğunun babası Rafet El Roman'ı Instagram hesabından takipten çıkma sebebini açıkladı.
Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında temizlik yaparken, 2002 yılında boşandığı, kızları Su ve Şevval'in babası Rafet El Roman'ı da takipten çıktı.
Bu hamlesi magazin gündeminde büyük ses getiren 44 yaşındaki şarkıcı, 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı eski eşini takipten çıkarması ile ilgili ilk kez konuştu.
"HEP RAFET'İN KARISI TUĞBA"
'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' programına konuk olan Altıntop, "Hep onu konuşmaktan çok yoruldum. Hep Rafet'in karısı Tuğba... Önceden de Tuğba vardı. Rafet'le ayrılırken iki tane evladımı Almanya'da bırakıp gelmiştim ben. Çok zorlu dönemler atlatmıştım" dedi.
"Benim bu kutsal savaşım yıllar boyu sürdü. O dönem ne para istedim, ne bul istedim, hiçbir şey istemedim. Sadece iki kızımı istedim. Hukuksal savaşım 6-7 yıl sürdü ve bu hep basının önünde oldu..."