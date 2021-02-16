Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci paylaştı sosyal medya kullanıcıları harekete geçti! En çok merak edilen isim ise...
Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Sol Yanım adlı dizide boy gösteriyor. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Özge Yağız ile Gökberk Demirci, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Çift kış günü karlar altında yayınladıkları son kareyle yine adlarından söz ettirdi.
16.02.2021 16:14
- Son Güncelleme: 16.02.2021 16:43
Bir dizi aşkı daha gerçek olmuş, Özge Yağız ve Gökberk Demirci bir süre önce ilişkilerini sosyal medyadan ilan etmişti. Her paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çift, kış günü karlar altında yayınladıkları son kare ile yine adlarından söz ettirdi.
Gökberk Demirci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir anda gözleri üzerine çekti. Ama asıl dikkati Özge Yağız topladı.
Özge Yağız, sevgilisinin bu paylaşımına emojilerle "Kış güneşim" mesajını not düştü. Bu detay çiftin hayranlarını bir kez daha mest etti.
Öte yandan bir dönem "Yemin" adlı dizide birlikte rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. İlişkilerini doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor.
Yemin dizisiyle büyük bir çıkış elde eden Özge Yağız, şimdilerde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Serra karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.