Meltem Miraloğlu hamile mi bomba iddiaya açıklama geldi! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...
Meltem Miraloğlu hamile mi? Bomba iddiaya Miraloğlu'ndan açıklama geldi! "Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı "Çocuk Gelin" karakteri ile sektöre adım atan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick tarafından hortumla dövüldüğü ve bu sırada, 'Vurma hamileyim!' diyerek bağırdı ileri sürülmüştü. 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evliliğiyle ilgili çarpıcı iddialarla gündemden düşmüyor. Peki, vasiyet anlaşmasıyla eşine geri dönen Meltem Miraloğlu gerçekten hamile mi? İşte kan donduran iddiaya gelen yanıt...
Meltem Miraloğlu hamile mi bomba iddiaya açıklama geldi! 48 yaş büyük eşi Patrick'in Miraloğlu'nu hortumla dövdüğünde ortaya çıktığı iddia edilen 'hamilelik' gerçek mi?
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi tarafından darp edildiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkındaki son dakika gelişmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayat ismi ile "Çocuk Gelin" karakterini canlandırdığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu'nun bu evliliğini gün yüzüne çıkaran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdide ünlü oyuncunun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiğini duyurdu.
Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, "Amerika'nın Illinois eyaleti yine Meltem Miraloğlu dedikoduları ile çalkalanıyor. Bu sefer Meltem'in, 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu konuşuluyor. Bana ulaşan görgü tanıkları, olayın 8 gün önce geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde olduğunu söyledi.