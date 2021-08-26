Meltem Miraloğlu hamile mi bomba iddiaya açıklama geldi! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkındaki son dakika gelişmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayat ismi ile "Çocuk Gelin" karakterini canlandırdığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu'nun bu evliliğini gün yüzüne çıkaran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdide ünlü oyuncunun hamile olduğunu ve oyuncu olmak için Hollywood'a gitmek istediği için 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiğini duyurdu.