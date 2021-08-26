Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor! Nagehan Kaşıkçı’dan çocuklarıyla ilgili şok sözler

"HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜ VE SÜRDÜRECEĞİMİ BİLDİRİRİM"

Kaşıkçı daha sonra, "Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, dini ve ahlaki değerlere tamamen aykırı tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm" dedi.