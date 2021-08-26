Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı
Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı. Şarkı çıkarmaya hazırlanan oyuncu Tuvana Türkay ablası ile gündeme bomba gibi düştü. Özel hayatından iş yaşamına dair hayatına dair pek çok bilgi merak edilen 30 yaşındaki Tuvana Türkay, burnuna yaptırdığı estetik ile sık sık adından söz ettiriyordu. Türkay'ın doğal güzel olmadğını düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, ablası Katre Türkay'ı görünce, 'güzelliği genetikmiş meğer' yorumlarında bulundu.
Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. 30 yaşındaki oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğraflarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda tepki göstermiş ve açıklamada bulunmuştu.
Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay şu ifadeleri kullandı: "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz."
Bu sözlerin ardından güzelliği ile bir kez daha gündem olan Tuvana Türkay'ın siz bir de ablasını görün! İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...