Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay’ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay şu ifadeleri kullandı: "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz."