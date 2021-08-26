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Haberler Magazin Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı. Şarkı çıkarmaya hazırlanan oyuncu Tuvana Türkay ablası ile gündeme bomba gibi düştü. Özel hayatından iş yaşamına dair hayatına dair pek çok bilgi merak edilen 30 yaşındaki Tuvana Türkay, burnuna yaptırdığı estetik ile sık sık adından söz ettiriyordu. Türkay'ın doğal güzel olmadğını düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, ablası Katre Türkay'ı görünce, 'güzelliği genetikmiş meğer' yorumlarında bulundu.

26.08.2021 11:34 - Son Güncelleme: 26.08.2021 11:40
Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay’ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. 30 yaşındaki oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğraflarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda tepki göstermiş ve açıklamada bulunmuştu.

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Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay’ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay şu ifadeleri kullandı: "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz."

Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay’ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

"19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim."

Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay’ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

"Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim."

Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay’ı görenlerin nutku tutuldu! İkiz gibi görünen abla kardeş sosyal medyayı salladı

Bu sözlerin ardından güzelliği ile bir kez daha gündem olan Tuvana Türkay'ın siz bir de ablasını görün! İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

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