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Meltem Miraloğlu boşandığı eşi Patrick'in evine yeni sevgilisiyle gitti! Üstelik sevgilisi...

Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. Son olarak Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürülmüştü. Meltem Miraloğlu, evden kaçtığına dair iddialara, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" demişti. Şoke eden evlilik ve yaşanan sıkıntılı süreci ortaya çıkaran, duyurduğu haberlerle adı 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, ikilinin boşandığını önceki gün duyurmuştu. Ancak Meltem Miraloğlu hakkında bugün ortaya atılan iddia jherkesi şoke etti.

20.03.2020 11:42 - Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





