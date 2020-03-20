Meltem Miraloğlu boşandığı eşi Patrick'in evine yeni sevgilisiyle gitti! Üstelik sevgilisi...
Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. Son olarak Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürülmüştü. Meltem Miraloğlu, evden kaçtığına dair iddialara, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" demişti. Şoke eden evlilik ve yaşanan sıkıntılı süreci ortaya çıkaran, duyurduğu haberlerle adı 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, ikilinin boşandığını önceki gün duyurmuştu. Ancak Meltem Miraloğlu hakkında bugün ortaya atılan iddia jherkesi şoke etti.
Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesiydi. Onur Akay'ın ortaya çıkardığı şoke eden evlilikte sona gelindi. Oyuncu Meltem Miraloğlu 'nun boşandığı iddiasının ardından ortaya atılan iddia şoke etti.
RESMEN BOŞANDI!
Magazin camiasının 'Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, "33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandı" ifadelerini kullandı.
"Kaynaklarım boşanma belgelerini gözleri ile gördü ve bana bildirdi."
"'KARDEŞİM' DEDİĞİ GENÇ BİR ERKEKLE..."
Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun boşandığını iddia etti ve şunları söyledi: Meltem resmen ayrıldı. Ama parasız kalınca eski eşinin yanına döndü. Hem de 'Kardeşim' dediği genç bir erkekle. Ama Meltem'in kardeşi Türkiye'de yaşıyor. Yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu duydum. Ayrıca Meltem, Amerika'da kaçak olarak kalıyor.
Onur Akay, Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.
Çocuk gelin karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Meltem Miraloğlu ayrılık haberlerine "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" şeklinde yanıt vermişti.