Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Ancak Afili Aşk final yaptı ve ekranlara veda etti. Afili Aşk finali sonrası Burcu Özberk'in hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ
20.03.2020 11:01
- Son Güncelleme: 06.07.2020 12:34
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