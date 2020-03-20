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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Ancak Afili Aşk final yaptı ve ekranlara veda etti. Afili Aşk finali sonrası Burcu Özberk'in hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ

20.03.2020 11:01 - Son Güncelleme: 06.07.2020 12:34
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok

Onlardan biri de Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok

Almeda Abazi

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok

Didem Soydan

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz halinden eser yok

Fahriye Evcen

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