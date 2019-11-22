Melisa Ural kimdir, kaç yaşında? Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son fotoğrafıyla sosyal medyayı şaşırttı!
Melisa Ural kimdir, kaç yaşında? Sibel Can'ın kızı olan Melisa Ural'ın son görüntüsü olay yarattı. Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Türkiye'nin gündemine oturdu. Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya geldi. Hakan Ural ve Sibel Can çiftinin ikinci çocuğu olan Melisa Ural'ın Engincan Ural adında bir abisi ve Emir Aksüt adında bir kardeşi var.
MELİSA URAL KİMDİR?
Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya geldi. Hakan Ural ve Sibel Can çiftinin ikinci çocuğu olan Melisa Ural'ın Engincan Ural adında bir abisi ve Emir Aksüt adında bir kardeşi var. Melisa Ural, İngiltere, London College of Communication'da İletişim Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı.
SİBEL CAN KİMDİR?
1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.
Sibel Can'nın müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dansetti. Türkiye'ye döndü. Yaşı gizlenerek Halikarnas Gazinosu'nda işe başladı.
Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçıyı, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavfiye etmesi üzerine sanatçının bir anda dünyası değişti. Sanatçı böylece Maksim Gazinosu'nda ilk sahnesini aldı. Ancak yaşının küçüklüğü sebebiyle ceza alan gazinonun kapatılması üzerine Fahrettin Arslan'nın yardımıyla mahkemede yaşı 6 yaş büyülttürüldü. Böylece Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu.Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi.
Sibel Can'ın Instagram hesabında kızıyla olan fotoğrafını paylaşmasından sonra fotoğraf adeta yorum yağmuruna tutuldu. Fotoğrafı gören takipçilerin yorumu genellikle "Anne-kızdan çok abla kardeş gibisiniz" şeklinde oldu. Fotoğraftan sonra 48 yaşındaki Can'ın kızı Melisa Ural'ın da yaşı merak konusu oldu.
Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.