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Haberler Magazin Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Sadakatsiz'in saçı başı yolunası Derin'iydi! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Sadakatsiz'in saçı başı yolunası Derin'iydi! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen oynadığı karakterle her bölüme damga vuruyordu.

14.10.2022 12:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:28
Sadakatsiz’in saçı başı yolunası Derin’iydi! Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi hala hafızalarda. Özellikle kocasına takıntılı Derin karakteri ile çok konuşulan Melis Sezen dizi final yaptıktan sonra bir süre sessizliğe bürünmüştü. Şimdilerde arkadaşlarıyla sık sık tatile çıkan ünlü oyuncu son olarak deniz kenarında gece dansıyla dikkatleir üzerine çekti. Kırmızı hırkası ve eşofmanıyla kimseye aldırış etmeden dakikalarca kıvırdı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sadakatsiz’in saçı başı yolunası Derin’iydi! Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

25 yaşındaki oyuncu, kariyerinin yanı sıra tercih ettiği kıyafetlerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sadakatsiz’in saçı başı yolunası Derin’iydi! Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kıyafetiyle günlerde magazinin en çok konuşulan ismi olan Sezen elbisesinin yanı sıra 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' diyerek de gündeme oturmuştu.

Sadakatsiz’in saçı başı yolunası Derin’iydi! Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

Dizinin final yapmasının ardından sessizliğe bürünen oyuncu bu kez deniz kenarındaki gece dansıyla sosyal medyı salladı.

Sadakatsiz’in saçı başı yolunası Derin’iydi! Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı

Arkadaş grubuyla eğlenirken görüntülenen Melis Sezen müzik eşliğinde dakikalarca dans etti.

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