Melis Sezen gece dansıyla damga vurdu! Sadakatsiz'in saçı başı yolunası Derin'iydi! Deniz kenarında kimseye aldırmadan dakikalarca kıvırdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen oynadığı karakterle her bölüme damga vuruyordu.
14.10.2022 12:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:28
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi hala hafızalarda. Özellikle kocasına takıntılı Derin karakteri ile çok konuşulan Melis Sezen dizi final yaptıktan sonra bir süre sessizliğe bürünmüştü. Şimdilerde arkadaşlarıyla sık sık tatile çıkan ünlü oyuncu son olarak deniz kenarında gece dansıyla dikkatleir üzerine çekti. Kırmızı hırkası ve eşofmanıyla kimseye aldırış etmeden dakikalarca kıvırdı sosyal medyanın gündemine oturdu.