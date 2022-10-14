Hayranları neredeyse parti yapacak! Gönül Dağı'na gelmesi beklenen Gülsim Ali İlhan kanadından heyecanlandıran gelişme! Gönül Dağı'nın Dilek'i son anda...

Gönül Dağı'nın eski başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesiyle ekranlara çıkacağı gün merakla bekleniyor. Dizide Dilek karakterine hayat veren ünlü oyuncu vedasıyla çok konuşulmuştu. Dizinin takipçileri İlhan'ın geri dönüşünü beklerken yeni gelişme yaşandı. Son olarak hakkında Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği Selahattin Eyyubi dizisiyle anlaştığı ve İlhan Şen ile partner olacağına ilişkin haberler çıkıyordu. Ancak Gülsim Ali İlhan'ın son anda projeden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncunun aldığı ani kararının ardından rol alacağı yeni proje merak edildi. İşte detaylar!