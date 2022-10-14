Büşra Pekin'in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ÇGH 1'in yıldızıydı! Murat Eken'i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! 'Sana bunu yapan hayat...'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularından Murat Eker son haliyle şaşırttı. Oğuzhan Koç, Eser Yenenler gibi ünlü oyuncularla birlikte skeçlerde oynayan Eker programın yayınlandığı dönemlerde Büşra Pekin ile aşk yaşamıştı. Pekin ile ayrıldıktan sonra 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi ancak bu evlilik, yalnızca 5 yıl sürdü. Yıllardır ortalarda gözükmeyen oyuncunun bu halini görenler ''Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz'' ve ''Ekibin en parlak insanıydı, yazık olmuş'' gibi yorumlar yaptı.