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Haberler Magazin Büşra Pekin'in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ÇGH 1'in yıldızıydı! Murat Eken'i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! 'Sana bunu yapan hayat...'

Büşra Pekin'in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ÇGH 1'in yıldızıydı! Murat Eken'i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! 'Sana bunu yapan hayat...'

28 Mayıs 2008 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan eğlence programının oyuncu kadrosunda yer alan Murat Eken yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

14.10.2022 12:29 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:29
ÇGH 1’in yıldızıydı! Murat Eken’i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! Büşra Pekin’in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Sana bunu yapan hayat...’

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularından Murat Eker son haliyle şaşırttı. Oğuzhan Koç, Eser Yenenler gibi ünlü oyuncularla birlikte skeçlerde oynayan Eker programın yayınlandığı dönemlerde Büşra Pekin ile aşk yaşamıştı. Pekin ile ayrıldıktan sonra 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi ancak bu evlilik, yalnızca 5 yıl sürdü. Yıllardır ortalarda gözükmeyen oyuncunun bu halini görenler ''Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz'' ve ''Ekibin en parlak insanıydı, yazık olmuş'' gibi yorumlar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÇGH 1’in yıldızıydı! Murat Eken’i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! Büşra Pekin’in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Sana bunu yapan hayat...’

Eser Yenenler, Ersin Korkut, Büşra Pekin, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programının kadrosunda Murat Eken de yer alıyordu.

ÇGH 1’in yıldızıydı! Murat Eken’i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! Büşra Pekin’in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Sana bunu yapan hayat...’

Oynadığı skeçlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Eken, adeta kendini unutturmuştu.

ÇGH 1’in yıldızıydı! Murat Eken’i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! Büşra Pekin’in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Sana bunu yapan hayat...’

Programın yayınlandığı dönemde Büşra Pekin'le aşk yaşayan Murat Eken, programın ardından ekranlarda yer almayarak sessizliğe bürünmüştü.

ÇGH 1’in yıldızıydı! Murat Eken’i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! Büşra Pekin’in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! ’Sana bunu yapan hayat...’

2016 yılında Gizem Önen ile evlenmiş ancak bu evlilik, yalnızca 5 yıl sürmüştü.

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