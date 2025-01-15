Melikşah Altuntaş “Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil” demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Altuntaş'ın sözleri "Ciddi mi? İroni mi?" diye tartışılırken Gupse Özay'dan henüz bir yanıt gelmedi fakat eşi Barış Arduç konuştu.

TV8'de konuyla ilgili açıklama yapan Barış Arduç, şu ifadeleri kullandı: "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim arkadaşımız.

Bu işin gırgırını yapıyor. Sonra Gupse de aradı. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız"