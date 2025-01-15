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Melikşah Altuntaş “Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil” demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Melikşah Altuntaş, YouTube'daki programında ünlü oyuncu Gupse Özay ile ilgili "Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil" ifadelerini kullanmıştı. Altuntaş'ın sözleri "Ciddi mi? İroni mi?" diye tartışılırken Barış Arduç'tan açıklama geldi. Arduç, yayın sonrası Gupse Özay'ın Melikşah Altuntaş'ı aradığını söyledi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:43
Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay hakkındaki açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Altuntaş, YouTube yayınında kullanıcılarının Gupse Özay ile ilgili yaptığı yorumları görünce dikkat çeken ifadeler kullandı.

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Yorumlarda Gupse Özay ismini gören Altuntaş, şunları söyledi: "Bu Gupse Özay'ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var?

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil!

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin"

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Altuntaş'ın sözleri "Ciddi mi? İroni mi?" diye tartışılırken Gupse Özay'dan henüz bir yanıt gelmedi fakat eşi Barış Arduç konuştu.

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

TV8'de konuyla ilgili açıklama yapan Barış Arduç, şu ifadeleri kullandı: "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim arkadaşımız.

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Bu işin gırgırını yapıyor. Sonra Gupse de aradı. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız"

Melikşah Altuntaş Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

İki yakın arkadaş oldukları bilinen Melikşah Altuntaş ve Gupse Özay arasındaki olay atışma mı yoksa gerçek mi böylelikle netlik kazanmış oldu.