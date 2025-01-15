Melikşah Altuntaş “Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil” demişti! Barış Arduç’tan açıklama geldi! Son noktayı koydu

Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay hakkındaki açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Altuntaş, YouTube yayınında kullanıcılarının Gupse Özay ile ilgili yaptığı yorumları görünce dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yorumlarda Gupse Özay ismini gören Altuntaş, şunları söyledi: "Bu Gupse Özay'ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var?
Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil!
Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin"
Altuntaş'ın sözleri "Ciddi mi? İroni mi?" diye tartışılırken Gupse Özay'dan henüz bir yanıt gelmedi fakat eşi Barış Arduç konuştu.
TV8'de konuyla ilgili açıklama yapan Barış Arduç, şu ifadeleri kullandı: "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim arkadaşımız.
Bu işin gırgırını yapıyor. Sonra Gupse de aradı. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız"
İki yakın arkadaş oldukları bilinen Melikşah Altuntaş ve Gupse Özay arasındaki olay atışma mı yoksa gerçek mi böylelikle netlik kazanmış oldu.