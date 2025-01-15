Hülya Koçyiğit’ten “Beyaz orkidem” dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.

Hülya Koçyiğit, ise meslektaşı ve yakın arkadaşı Filiz Akın için Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz'im; beyaz orkidem... Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz"