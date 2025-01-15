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Hülya Koçyiğit’ten “Beyaz orkidem” dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, önceki gün ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Yeşilçam'ın bir diğer yıldız ismi Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabında "Beyaz orkidem" dediği Filiz Akın'la ilgili duygusal bir mesaj yayınladı. İşte Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri kabul edilen Hülya Koçyiğit'in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:56 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:56
Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Hülya Koçyiğit, ise meslektaşı ve yakın arkadaşı Filiz Akın için Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz'im; beyaz orkidem... Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz"

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

İşte Hülya Koçyiğit'in o paylaşımı...

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

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Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Hülya Koçyiğit

12 Aralık 1947 (77 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Gülşen Bubikoğlu

5 Aralık 1954 (70 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Necla Nazır

16 Nisan 1956 (68 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Türkan Şoray

8 Haziran 1945 (79 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Nuri Alço

26 Nisan 1951 (73 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Kadir İnanır

15 Nisan 1949 (75 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Ediz Hun

Kasım 1940 (84 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Şener Şen

26 Aralık 1941 (83 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Ahmet Mekin

6 Ağustos 1932 (92 yaşında)

Hülya Koçyiğit’ten Beyaz orkidem dediği Filiz Akın’a duygusal mesaj! Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti

Aydan Şener

1 Mart 1963 (61 yaşında)