Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! “Hiç göstermiyor” Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Tanju Korel-Hülya Darcan çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu seçti.

Şimdilerde Annem Ankara 'da Zuhal karakterini canlandıran ünlü oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Korel, bu kez yaşıyla gündeme geldi.