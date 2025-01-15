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Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! “Hiç göstermiyor” Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Mehmet Günsür ile başrolünü paylaştığı Annem Ankara dizisinde Zuhal karakterini canlandıran Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Korel bu kez yaşıyla gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, "Bergüzar Korel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:24
Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Tanju Korel-Hülya Darcan çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu seçti.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da ilk televizyon deneyimini yaşayan Korel, ardından Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol aldı.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Şimdilerde Annem Ankara'da Zuhal karakterini canlandıran ünlü oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Bergüzar Korel, 2009 senesinde Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Korel, bu kez yaşıyla gündeme geldi.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

İnternet kullanıcıları, "Bergüzar Korel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

İşte Bergüzar Korel başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Bergüzar Korel

27 Ağustos 1982 (42 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Halit Ergenç

30 Nisan 1970 (54 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Vahide Perçin

13 Haziran 1965 (59 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Meryem Uzerli

12 Ağustos 1983 (41 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Mehmet Günsür

8 Mayıs 1975 (49 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Esra Erol

12 Mayıs 1982 (42 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Ceyda Düvenci

16 Nisan 1977 (47 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Canan Ergüder

15 Temmuz 1976 (48 yaşında)

Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! Hiç göstermiyor Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Cansu Dere

4 Ekim 1980 (44 yaşında)