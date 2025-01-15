Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel yaşıyla şaşırttı! “Hiç göstermiyor” Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti

Tanju Korel-Hülya Darcan çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu seçti.
1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da ilk televizyon deneyimini yaşayan Korel, ardından Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol aldı.
Şimdilerde Annem Ankara'da Zuhal karakterini canlandıran ünlü oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Bergüzar Korel, 2009 senesinde Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu.
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Korel, bu kez yaşıyla gündeme geldi.
İnternet kullanıcıları, "Bergüzar Korel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.
İşte Bergüzar Korel başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Bergüzar Korel
27 Ağustos 1982 (42 yaşında)
Halit Ergenç
30 Nisan 1970 (54 yaşında)