Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu meğer Ebru...
Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. ATV'nin sevilen dizisi, bu akşam ikinci kez izleyici ile buluşurken Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi. Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Ebru Özkan'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerse şaşıp kaldı. İşte başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
01.11.2022 17:07 - Son Güncelleme: 01.11.2022 17:07