Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile bakın nasıl görüntülendi! İşte Hercai'nin Miran'ı ve gerçek sevgilisi...
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi. Bir AVM'de görüntülenen ikili, kameralara aldırış etmedi. Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Hercai ile genç kızların gönlünü fetheden Akın Akınözü, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Sevgilisiyle AVM'ye el ele girerek alışveriş yapan Akınözü, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı. Genç ve başarılı oyuncu, sevenlerinin isteklerini geri çevirmedi. İşte Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan...
06.11.2019 17:11
- Son Güncelleme: 06.11.2019 17:11
Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile bir AVM'de el ele görüntülendi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 29 yaşındaki Akın Akınözü de özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlüler arasında. Ancak buna rağmen objektifleri karşısında gören ikili rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Sevgilisinin elinden tutarak alışveriş turunu tamamlayan Akın Akınözü'nün sempatik tavırları dikkat çekti. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve diğer ünlülerin sevgilileri...
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