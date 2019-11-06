Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile bakın nasıl görüntülendi! İşte Hercai'nin Miran'ı ve gerçek sevgilisi...

Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile bir AVM'de el ele görüntülendi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 29 yaşındaki Akın Akınözü de özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlüler arasında. Ancak buna rağmen objektifleri karşısında gören ikili rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Sevgilisinin elinden tutarak alışveriş turunu tamamlayan Akın Akınözü'nün sempatik tavırları dikkat çekti. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve diğer ünlülerin sevgilileri...