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Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...

Son dönemde dizi sektörünün parlayan çocuk yıldızı haline geldi Mehmet Emin Güney. Mehmet Emin Güney daha dün tanınmayan normal bir çocukken yer aldığı Çocuk dizisi ile Türkiye'nin en çok merak edilen oyuncularından biri haline geldi. Mehmet Emin Güney'in 214 çocuk adayın arasından seçildiğini belirtmek gerek. Peki Mehmet Emin Güney kaç yaşında? İşte başta Mehmet Emin Güney olmak üzere ünlülerin yaşları.

19.11.2019 16:15 - Son Güncelleme: 19.11.2019 16:25
Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...

İşte başta Çocuk dizisinin yıldızı Mehmet Emin Güney olmak üzere ünlülerin yaşları.

Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

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