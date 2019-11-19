Mehmet Emin Güney oyunculuğuna rağmen yaşıyla hayrete düşürdü! Çocuk dizisinin yıldızı...
Son dönemde dizi sektörünün parlayan çocuk yıldızı haline geldi Mehmet Emin Güney. Mehmet Emin Güney daha dün tanınmayan normal bir çocukken yer aldığı Çocuk dizisi ile Türkiye'nin en çok merak edilen oyuncularından biri haline geldi. Mehmet Emin Güney'in 214 çocuk adayın arasından seçildiğini belirtmek gerek. Peki Mehmet Emin Güney kaç yaşında? İşte başta Mehmet Emin Güney olmak üzere ünlülerin yaşları.
19.11.2019 16:15
- Son Güncelleme: 19.11.2019 16:25
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