Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Burak Yırtar ile ayrıldı. Oyunculuğu ile sevilen ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla adeta fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sakallıoğlu'nun nişanlısından ayrılık nedeni ise oldukça şaşırtıcı. İddiaya göre ikiliyi barıştırmak için aileler de devreye girdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu ve nişanlısı Burak Yırtar'ın ayrılık nedeni...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu, aylar önce sevgilisi Burak Yırtar ile nişanlandığını duyurmuş, takipçilerini bir hayli sevindirmişti. Ancak genç ve başarılı oyuncudan üzen haber geldi. EDHO'nun Lütfiye'si nişanlısından ayrıldı, Ayrılık nedeni ise oldukça şaşırtıcı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakteri ile herkesi güldüren Yasemin Sakallıoğlu'nun nişanlısı ve ayrılık nedeni...
TERCİHİNİ İŞTEN YANA KULLANDI
Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, rol alacağı sinema filmine çok fazla yoğunlaşmış. İlişkisine yeterince zaman ayıramayan oyuncuyu, nişanlısı uyarınca ipler gerilmiş. İşi ve aşkı arasında kalan Sakallıoğlu, filme iyice odaklanınca ayrılık beraberinde gelmiş.