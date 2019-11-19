Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Burak Yırtar ile ayrıldı. Oyunculuğu ile sevilen ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla adeta fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sakallıoğlu'nun nişanlısından ayrılık nedeni ise oldukça şaşırtıcı. İddiaya göre ikiliyi barıştırmak için aileler de devreye girdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu ve nişanlısı Burak Yırtar'ın ayrılık nedeni...

19.11.2019 14:39 - Son Güncelleme: 19.11.2019 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





