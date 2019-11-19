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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Burak Yırtar ile ayrıldı. Oyunculuğu ile sevilen ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla adeta fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sakallıoğlu'nun nişanlısından ayrılık nedeni ise oldukça şaşırtıcı. İddiaya göre ikiliyi barıştırmak için aileler de devreye girdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu ve nişanlısı Burak Yırtar'ın ayrılık nedeni...

19.11.2019 14:39 - Son Güncelleme: 19.11.2019 14:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Lütfiye'si Yasemin Sakallıoğlu, aylar önce sevgilisi Burak Yırtar ile nişanlandığını duyurmuş, takipçilerini bir hayli sevindirmişti. Ancak genç ve başarılı oyuncudan üzen haber geldi. EDHO'nun Lütfiye'si nişanlısından ayrıldı, Ayrılık nedeni ise oldukça şaşırtıcı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakteri ile herkesi güldüren Yasemin Sakallıoğlu'nun nişanlısı ve ayrılık nedeni...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

ZEYNEP BASTIK VE SEVGİLİSİ TOLGA AKIŞ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

YASEMİN SAKALLIOĞLU VE AYRILDIĞI NİŞANLISI BURAK YIRTAR

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, birkaç ay önce nişanlandığı Burak Yırtar'la yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık sebebi ise duyanlara "Yok artık" dedirtti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteriydi... Evlenmeye ramak kala nişanlısından ayrıldı! Nedeni ise...

TERCİHİNİ İŞTEN YANA KULLANDI

Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, rol alacağı sinema filmine çok fazla yoğunlaşmış. İlişkisine yeterince zaman ayıramayan oyuncuyu, nişanlısı uyarınca ipler gerilmiş. İşi ve aşkı arasında kalan Sakallıoğlu, filme iyice odaklanınca ayrılık beraberinde gelmiş.

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