Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 01.11.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:06

taburcu oldu! İşte kaçış sendromu hastalığı olan Mehmet Ali Erbil'in son hali

, evinin banyosunda düşmesi sonucunda kaburga kemiklerini kırmış kemiklerden bir tanesinin akciğer zarına batmasıyla da 235 gün yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaşadığı talihsiz kaza ile birlikte kaçış sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 günün sonunda hastaneden çıkış yapmış ancak geçtiğimiz gün kalp spazmı geçirerek yeniden hastaneye yatırılmıştı. Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi.

Kalp spazmı geçiren taburcu oldu. 61 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

EVDE DİNLENECEK

Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan Mehmet Ali Erbil'in bir süre evde dinleneceği öğrenildi.

9 AY BOYUNCA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve bu nedenle tedavi gördüğü sırada 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 9 ay boyunca tedavi görmüştü.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tıp dilinde Clarkson hastalığı olarak bilinen Kaçış sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.

Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriMehmet Ali Erbil taburcu oldu! İşte kaçış sendromu hastalığı olan Mehmet Ali Erbil'in son hali
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri