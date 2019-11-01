Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. 61 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

EVDE DİNLENECEK

Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan Mehmet Ali Erbil'in bir süre evde dinleneceği öğrenildi.

9 AY BOYUNCA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve bu nedenle tedavi gördüğü sırada 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 9 ay boyunca tedavi görmüştü.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tıp dilinde Clarkson hastalığı olarak bilinen Kaçış sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.

Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.