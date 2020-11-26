Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nu annesiyle görenler şaştı kaldı 'Yok artık' dedirtti! Anne-oğul kopya gibi...
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoruna bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'i annesiyle birlikte görenler şaştı kaldı. Anne-oğulun benzerliği sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin anneleri.
Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu'nun sosyal medya paylaşımları yakın markajda. Paylaşımları arasında annesiyle olan fotoğraflarını görenler şaştı kaldı. Anne-oğulun benzerlikleri 'Yok artık' dedirtti. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin anneleri.