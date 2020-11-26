Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Güneş gözlüğünün arkasına sığındı ama sonuç beklediği gibi olmadı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilk kez birlikte görüntülendi. Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, iddiaları her seferinde yalanladı. İfşa olmalarının ardından birlikteliklerini her seferinde inkar eden Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Bebek Sahil'inde spor yapan ikiliden Sarıgül kameraları görünce kısa yanıtlar eşliğinde hızla uzaklaştı. Buket Aydın ise fark edilmediğini düşünerek gözlüğün arkasına sığındı. Ancak muhabirlerin karşısında gözlüğü düşen Buket Aydın, yakayı ele verdi. Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın böylece ilk kez birlikte görüntü vermiş oldu. İşte detaylar...