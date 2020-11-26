Haberler Galeri Magazin Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Güneş gözlüğünün arkasına sığındı ama sonuç beklediği gibi olmadı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilk kez birlikte görüntülendi. Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, iddiaları her seferinde yalanladı. İfşa olmalarının ardından birlikteliklerini her seferinde inkar eden Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Bebek Sahil'inde spor yapan ikiliden Sarıgül kameraları görünce kısa yanıtlar eşliğinde hızla uzaklaştı. Buket Aydın ise fark edilmediğini düşünerek gözlüğün arkasına sığındı. Ancak muhabirlerin karşısında gözlüğü düşen Buket Aydın, yakayı ele verdi. Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın böylece ilk kez birlikte görüntü vermiş oldu. İşte detaylar...

26.11.2020 15:33 - Son Güncelleme: 26.11.2020 15:58
Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilk kez birlikte görüntülendi. Aylardır kaçan aşıklar, Bebek Sahil'inde yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Coronovirus'ten korunmak için maske takan ve habercilerin tanımayarak Emir Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın, sinirlenerek arkasını döndü.

Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Emir Sarıgül ve Buket Aydın, Bebek'te yürüyüş yaparken gazetecilere görüntülendi. Emir Sarıgül habercilere "İyi çalışmalar" dileyip uzaklaşırken habercilerin tanımayarak Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın ise sinirlenerek arkasını döndü.

Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Bir süre sakinleşmeye çalışan Buket Aydın o esnada çıkarttığı güneş gözlüğünü yere düşürdü. Muhabirlere sakin olmaları yönünde telkinde bulunan Buket Aydın herhangi bir açıklama yapmayacağını söyleyerek önden yürüyen Emir Sarıgül'ü takip etti.

Buket Aydın ile Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Saklanırım sandı düşen gözlüğü ele verdi...

Spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...
Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...