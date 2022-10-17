Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor'ın yakışıklı ismiyle yakalanmıştı... Aşk var mı yok mu derken bomba hamle: "Demek doğruymuş"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor'ın yakışıklı ismiyle yakalanmıştı... Aşk var mı yok mu derken bomba hamle Erbil'den geldi. Geçtiğimiz yıllarda peş peşe farklı farklı isimlerle anılan Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz olduğu öne sürüldü. İkilinin gece yarısı çekilen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Etiler'de objektiflere takıldı. Giyim mağazalarını gezen oyuncu, 'Yiğit Poyraz' sorusunu duyunca verdiği tepkiyle sosyal medyada, "Demek doğruymuş" yorumlarına neden oldu.
17.10.2022 09:44 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:50
O İSİMLE AŞK MI YAŞIYOR?
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor'ın yakışıklı ismiyle yakalanmıştı... Aşk var mı yok mu derken bomba hamle geldi, sosyal medyada, "Demek doğruymuş" yorumları havada uçuştu.
SEVGİLİLER Mİ?
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürüldü.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takıldı. Giyim mağazalarını gezen oyuncu, basın mensuplarını görünce yüzünü gizledi.