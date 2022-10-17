MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: "Adamı kaçırıp..."

SOMER ŞEF'E YORUM YAĞDI

Somer Şef'in bu kadar korunması herkesi şaşırtırken "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları da yapıldı.