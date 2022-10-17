MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: "Adamı kaçırıp..."
MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Ünlü şefi görenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve aile yaşamı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezdiği ortaya çıktı. MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun korumalarıyla dolaştığı anlar sosyal medyaya yansıyınca yorumlar da havada uçuştu.
17.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:25
KORUMALARLA GEZİYOR
MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Somer Sivrioğlu'nu görenler şaşkına döndü.
Masterchef'in öne çıkan jürilerinden Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatı sık sık gündeme geliyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan ve uzun süredir ise kendisineden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Şef zaman zaman yarışma sebebiyle farklı şehirlere gidiyor.