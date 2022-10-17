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Haberler Magazin MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: "Adamı kaçırıp..."

MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: "Adamı kaçırıp..."

MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Ünlü şefi görenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve aile yaşamı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezdiği ortaya çıktı. MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun korumalarıyla dolaştığı anlar sosyal medyaya yansıyınca yorumlar da havada uçuştu.

17.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:25
MasterChef’teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: Adamı kaçırıp...

KORUMALARLA GEZİYOR

MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Somer Sivrioğlu'nu görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef’teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: Adamı kaçırıp...

Masterchef'in öne çıkan jürilerinden Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatı sık sık gündeme geliyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan ve uzun süredir ise kendisineden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Şef zaman zaman yarışma sebebiyle farklı şehirlere gidiyor.

MasterChef’teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: Adamı kaçırıp...

Somer Şef son olarak sosyal medyada gittiği bu şehirlerden birinde görüntülendi.

MasterChef’teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: Adamı kaçırıp...

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların arasından koruma ordusuyla geçen Somer Şef herkesin dikkatini çekti.

MasterChef’teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Korumalarla geziyor: Adamı kaçırıp...

SOMER ŞEF'E YORUM YAĞDI

Somer Şef'in bu kadar korunması herkesi şaşırtırken "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları da yapıldı.

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