44’lük Mine Tugay'ın gençlik sırrı estetik değil güneş kremi! Dekolteli pozlarının ardı arkası kesilmeyen Mine Tugay...
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez 'güzellik sırrı' sorusuna verdiği yanıtla gündemde. Güzelliği ve fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu kendisine gelen "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusunu cevapladı.
17.10.2022 10:00 - Son Güncelleme: 17.10.2022 10:00
1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk oyununda rol alan Mine Tugay, 2003'te Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol alarak dizi oyunculuğuna başladı.
Geçtiğimiz aylarda, "Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" açıklamasında bulunan Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi.
"DÜZENLİ BAKIM YAPARIM"
"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25'li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yaptı.