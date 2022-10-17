44’lük Mine Tugay’ın gençlik sırrı estetik değil güneş kremi! Dekolteli pozlarının ardı arkası kesilmeyen Mine Tugay...

"DÜZENLİ BAKIM YAPARIM"

"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25'li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yaptı.